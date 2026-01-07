SignaleKategorien
Petr Dvorsky

Archaix

Petr Dvorsky
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
37 (78.72%)
Verlusttrades:
10 (21.28%)
Bester Trade:
104.75 EUR
Schlechtester Trade:
-118.92 EUR
Bruttoprofit:
423.05 EUR (12 255 pips)
Bruttoverlust:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (17.89 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
222.02 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.49%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.42
Long-Positionen:
35 (74.47%)
Short-Positionen:
12 (25.53%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.45 EUR
Durchschnittlicher Profit:
11.43 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-30.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-271.13 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-271.13 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
0.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
49.11 EUR
Maximaler:
271.13 EUR (1.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
4.26% (732.24 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -61
EURUSD 72
GBPAUD 119
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -431
EURUSD 124
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.75 EUR
Schlechtester Trade: -119 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.89 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -271.13 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 33
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
NordFX-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 36
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
PUPrime-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 8
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 10
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
noch 183 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Archaix
999 USD pro Monat
0%
0
0
USD
17K
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
4%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.