İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
157.50 USD
En kötü işlem:
-89.90 USD
Brüt kâr:
380.65 USD (6 331 pips)
Brüt zarar:
-162.16 USD (4 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (77.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
9.60%
Maks. mevduat yükü:
21.36%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
10 (55.56%)
Satış işlemleri:
8 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
12.14 USD
Ortalama kâr:
29.28 USD
Ortalama zarar:
-32.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-104.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.22 USD (2)
Aylık büyüme:
23.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
106.05 USD (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.68% (104.55 USD)
Varlığa göre:
10.85% (117.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +157.50 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
USD
11%
1:500