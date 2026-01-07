SinyallerBölümler
Xing Chen Lin

Playground

Xing Chen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 23%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
157.50 USD
En kötü işlem:
-89.90 USD
Brüt kâr:
380.65 USD (6 331 pips)
Brüt zarar:
-162.16 USD (4 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (77.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
9.60%
Maks. mevduat yükü:
21.36%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
10 (55.56%)
Satış işlemleri:
8 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
12.14 USD
Ortalama kâr:
29.28 USD
Ortalama zarar:
-32.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-104.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.22 USD (2)
Aylık büyüme:
23.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
106.05 USD (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.68% (104.55 USD)
Varlığa göre:
10.85% (117.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 218
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.50 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello! 


Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.

The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.

The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25. 

Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
İnceleme yok
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 09:47
Share of trading days is too low
2026.01.07 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 09:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 08:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
