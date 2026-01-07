- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
13 (72.22%)
Negociações com perda:
5 (27.78%)
Melhor negociação:
157.50 USD
Pior negociação:
-89.90 USD
Lucro bruto:
380.65 USD (6 331 pips)
Perda bruta:
-162.16 USD (4 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (77.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
174.91 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
9.60%
Depósito máximo carregado:
21.36%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
10 (55.56%)
Negociações curtas:
8 (44.44%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
12.14 USD
Lucro médio:
29.28 USD
Perda média:
-32.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-104.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.22 USD (2)
Crescimento mensal:
23.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.33 USD
Máximo:
106.05 USD (9.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.68% (104.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.85% (117.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Sem comentários
