- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
157.50 USD
最差交易:
-89.90 USD
毛利:
380.65 USD (6 331 pips)
毛利亏损:
-162.16 USD (4 135 pips)
最大连续赢利:
6 (77.04 USD)
最大连续盈利:
174.91 USD (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
21.36%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
2.06
长期交易:
10 (55.56%)
短期交易:
8 (44.44%)
利润因子:
2.35
预期回报:
12.14 USD
平均利润:
29.28 USD
平均损失:
-32.43 USD
最大连续失误:
2 (-104.22 USD)
最大连续亏损:
-104.22 USD (2)
每月增长:
23.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.33 USD
最大值:
106.05 USD (9.22%)
相对跌幅:
结余:
9.68% (104.55 USD)
净值:
10.85% (117.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +157.50 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +77.04 USD
最大连续亏损: -104.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
您好！欢迎加入信号专属群https://www.mql5.com/zh/channels/playground
您的账户至少需要 1000 美元才能复制 0.01 手。
点差要求XAUUSD:10-30。3位小数点的交易账户不适合。
本系统的目标是：每月大约获得账户 5–20% 的收益。
若要完全复制我的手数，您的账户余额应该比我的稍高。
MQL5 服务有一套公式来根据比例计算您的手数，通常您的余额需高出 10–15% 才能精确同步。
在终端设置中，请将可接受的点差/滑点设置为 15–25。
风险提示
外汇交易具有高风险，可能导致资金损失。
用户对自己的投资决策和亏损负责。
历史记录不代表未来结果。
信号作者不对任何损失负责。
请在交易前评估风险。
欢迎留下您的反馈！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
USD
11%
1:500