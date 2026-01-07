信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Playground
Xing Chen Lin

Playground

Xing Chen Lin
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 23%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
157.50 USD
最差交易:
-89.90 USD
毛利:
380.65 USD (6 331 pips)
毛利亏损:
-162.16 USD (4 135 pips)
最大连续赢利:
6 (77.04 USD)
最大连续盈利:
174.91 USD (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
21.36%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
2.06
长期交易:
10 (55.56%)
短期交易:
8 (44.44%)
利润因子:
2.35
预期回报:
12.14 USD
平均利润:
29.28 USD
平均损失:
-32.43 USD
最大连续失误:
2 (-104.22 USD)
最大连续亏损:
-104.22 USD (2)
每月增长:
23.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.33 USD
最大值:
106.05 USD (9.22%)
相对跌幅:
结余:
9.68% (104.55 USD)
净值:
10.85% (117.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.n 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.n 218
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.n 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +157.50 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +77.04 USD
最大连续亏损: -104.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

您好！欢迎加入信号专属群https://www.mql5.com/zh/channels/playground
您的账户至少需要 1000 美元才能复制 0.01 手

点差要求XAUUSD:10-30。3位小数点的交易账户不适合。

本系统的目标是：每月大约获得账户 5–20% 的收益

若要完全复制我的手数，您的账户余额应该比我的稍高。
MQL5 服务有一套公式来根据比例计算您的手数，通常您的余额需高出 10–15% 才能精确同步。

在终端设置中，请将可接受的点差/滑点设置为 15–25



风险提示

外汇交易具有高风险，可能导致资金损失。
用户对自己的投资决策和亏损负责。
历史记录不代表未来结果。
信号作者不对任何损失负责。
请在交易前评估风险。

欢迎留下您的反馈！

没有评论
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 09:47
Share of trading days is too low
2026.01.07 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 09:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 08:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Playground
每月30 USD
23%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
11%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载