トレード:
18
利益トレード:
13 (72.22%)
損失トレード:
5 (27.78%)
ベストトレード:
157.50 USD
最悪のトレード:
-89.90 USD
総利益:
380.65 USD (6 331 pips)
総損失:
-162.16 USD (4 135 pips)
最大連続の勝ち:
6 (77.04 USD)
最大連続利益:
174.91 USD (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
9.60%
最大入金額:
21.36%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
2.06
長いトレード:
10 (55.56%)
短いトレード:
8 (44.44%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
12.14 USD
平均利益:
29.28 USD
平均損失:
-32.43 USD
最大連続の負け:
2 (-104.22 USD)
最大連続損失:
-104.22 USD (2)
月間成長:
23.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.33 USD
最大の:
106.05 USD (9.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.68% (104.55 USD)
エクイティによる:
10.85% (117.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +157.50 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +77.04 USD
最大連続損失: -104.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
