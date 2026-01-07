- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
13 (72.22%)
Transacciones Irrentables:
5 (27.78%)
Mejor transacción:
157.50 USD
Peor transacción:
-89.90 USD
Beneficio Bruto:
380.65 USD (6 331 pips)
Pérdidas Brutas:
-162.16 USD (4 135 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (77.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
174.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
9.60%
Carga máxima del depósito:
21.36%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
2.06
Transacciones Largas:
10 (55.56%)
Transacciones Cortas:
8 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.35
Beneficio Esperado:
12.14 USD
Beneficio medio:
29.28 USD
Pérdidas medias:
-32.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-104.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.22 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.33 USD
Máxima:
106.05 USD (9.22%)
Reducción relativa:
De balance:
9.68% (104.55 USD)
De fondos:
10.85% (117.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +157.50 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +77.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
No hay comentarios
