Xing Chen Lin

Playground

Xing Chen Lin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 23%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
13 (72.22%)
Perte trades:
5 (27.78%)
Meilleure transaction:
157.50 USD
Pire transaction:
-89.90 USD
Bénéfice brut:
380.65 USD (6 331 pips)
Perte brute:
-162.16 USD (4 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (77.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
9.60%
Charge de dépôt maximale:
21.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
10 (55.56%)
Courts trades:
8 (44.44%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
12.14 USD
Bénéfice moyen:
29.28 USD
Perte moyenne:
-32.43 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-104.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
23.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 USD
Maximal:
106.05 USD (9.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.68% (104.55 USD)
Par fonds propres:
10.85% (117.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.n 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.n 218
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.n 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.50 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +77.04 USD
Perte consécutive maximale: -104.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello! 


Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.

The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.

The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25. 

Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 09:47
Share of trading days is too low
2026.01.07 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 09:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 08:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
