- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
13 (72.22%)
Perte trades:
5 (27.78%)
Meilleure transaction:
157.50 USD
Pire transaction:
-89.90 USD
Bénéfice brut:
380.65 USD (6 331 pips)
Perte brute:
-162.16 USD (4 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (77.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
9.60%
Charge de dépôt maximale:
21.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
10 (55.56%)
Courts trades:
8 (44.44%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
12.14 USD
Bénéfice moyen:
29.28 USD
Perte moyenne:
-32.43 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-104.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
23.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 USD
Maximal:
106.05 USD (9.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.68% (104.55 USD)
Par fonds propres:
10.85% (117.09 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +157.50 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +77.04 USD
Perte consécutive maximale: -104.22 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
23%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
USD
11%
1:500