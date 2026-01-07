- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
157.50 USD
Худший трейд:
-89.90 USD
Общая прибыль:
380.65 USD (6 331 pips)
Общий убыток:
-162.16 USD (4 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (77.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.91 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
9.60%
Макс. загрузка депозита:
21.36%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
10 (55.56%)
Коротких трейдов:
8 (44.44%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
12.14 USD
Средняя прибыль:
29.28 USD
Средний убыток:
-32.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-104.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.22 USD (2)
Прирост в месяц:
23.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 USD
Максимальная:
106.05 USD (9.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.68% (104.55 USD)
По эквити:
10.85% (117.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|218
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +157.50 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +77.04 USD
Макс. убыток в серии: -104.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hello!
Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.
The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.
The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25.
Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
USD
11%
1:500