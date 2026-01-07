СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Playground
Xing Chen Lin

Playground

Xing Chen Lin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
157.50 USD
Худший трейд:
-89.90 USD
Общая прибыль:
380.65 USD (6 331 pips)
Общий убыток:
-162.16 USD (4 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (77.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.91 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
9.60%
Макс. загрузка депозита:
21.36%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
10 (55.56%)
Коротких трейдов:
8 (44.44%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
12.14 USD
Средняя прибыль:
29.28 USD
Средний убыток:
-32.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-104.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.22 USD (2)
Прирост в месяц:
23.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 USD
Максимальная:
106.05 USD (9.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.68% (104.55 USD)
По эквити:
10.85% (117.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 218
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +157.50 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +77.04 USD
Макс. убыток в серии: -104.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello! 


Your account must have at least 1000 US dollars to copy 0.01 lot.

The spread requirement for XAUUSD is 10-30. Trading accounts with only 3 decimal places are not suitable.

The goal of this system is to achieve approximately 5-20% monthly return on your account.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 service has a set of formulas to calculate your lot size based on the proportion. Generally, your balance needs to be 10-15% higher to achieve precise synchronization.
In the terminal settings, please set the acceptable spread/slippage to 15-25. 

Risk Warning
Foreign exchange trading involves high risk and may result in loss of funds. Users are responsible for their own investment decisions and losses. Historical records do not represent future results. Signal authors are not responsible for any losses. Please assess the risks before trading.
Your feedback is welcome!
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 09:47
Share of trading days is too low
2026.01.07 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 09:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 08:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Playground
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
18
72%
10%
2.34
12.14
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.