- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
656.00 USD
En kötü işlem:
-328.00 USD
Brüt kâr:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Brüt zarar:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 718.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 718.38 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
57.17 USD
Ortalama kâr:
384.15 USD
Ortalama zarar:
-335.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-974.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-974.00 USD (3)
Aylık büyüme:
6.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.00 USD
Maksimum:
994.00 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.79% (989.00 USD)
Varlığa göre:
2.51% (278.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +656.00 USD
En kötü işlem: -328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 718.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -974.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PPLInternational-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
