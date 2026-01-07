- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
6 (37.50%)
손실 거래:
10 (62.50%)
최고의 거래:
656.00 USD
최악의 거래:
-333.50 USD
총 수익:
2 304.88 USD (4 664 pips)
총 손실:
-3 332.50 USD (6 500 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 718.38 USD)
연속 최대 이익:
1 718.38 USD (4)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
6.24%
최대 입금량:
12.19%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
12 (75.00%)
숏(주식차입매도):
4 (25.00%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-64.23 USD
평균 이익:
384.15 USD
평균 손실:
-333.25 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 957.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 957.00 USD (6)
월별 성장률:
-10.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 027.62 USD
최대한의:
1 987.00 USD (17.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.97% (1 987.00 USD)
자본금별:
2.93% (276.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.p
|-1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.p
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +656.00 USD
최악의 거래: -334 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 718.38 USD
연속 최대 손실: -1 957.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PPLInternational-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
4
100%
16
37%
6%
0.69
-64.23
USD
USD
18%
1:200