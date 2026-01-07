СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GreatSPark BOT
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 6%
PPLInternational-Main
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
6 (54.54%)
Убыточных трейдов:
5 (45.45%)
Лучший трейд:
656.00 USD
Худший трейд:
-328.00 USD
Общая прибыль:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Общий убыток:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 718.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 718.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
57.17 USD
Средняя прибыль:
384.15 USD
Средний убыток:
-335.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-974.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-974.00 USD (3)
Прирост в месяц:
6.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.00 USD
Максимальная:
994.00 USD (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.79% (989.00 USD)
По эквити:
2.51% (278.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 629
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +656.00 USD
Худший трейд: -328 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 718.38 USD
Макс. убыток в серии: -974.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PPLInternational-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


Нет отзывов
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
