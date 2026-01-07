- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
6 (54.54%)
Убыточных трейдов:
5 (45.45%)
Лучший трейд:
656.00 USD
Худший трейд:
-328.00 USD
Общая прибыль:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Общий убыток:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 718.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 718.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
57.17 USD
Средняя прибыль:
384.15 USD
Средний убыток:
-335.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-974.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-974.00 USD (3)
Прирост в месяц:
6.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.00 USD
Максимальная:
994.00 USD (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.79% (989.00 USD)
По эквити:
2.51% (278.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
