- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
6 (54.54%)
損失トレード:
5 (45.45%)
ベストトレード:
656.00 USD
最悪のトレード:
-328.00 USD
総利益:
2 304.88 USD (4 664 pips)
総損失:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 718.38 USD)
最大連続利益:
1 718.38 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
10.37%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
57.17 USD
平均利益:
384.15 USD
平均損失:
-335.20 USD
最大連続の負け:
3 (-974.00 USD)
最大連続損失:
-974.00 USD (3)
月間成長:
6.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
994.00 USD
最大の:
994.00 USD (9.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.79% (989.00 USD)
エクイティによる:
2.51% (278.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +656.00 USD
最悪のトレード: -328 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 718.38 USD
最大連続損失: -974.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PPLInternational-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
レビューなし