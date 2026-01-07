シグナルセクション
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 6%
PPLInternational-Main
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
6 (54.54%)
損失トレード:
5 (45.45%)
ベストトレード:
656.00 USD
最悪のトレード:
-328.00 USD
総利益:
2 304.88 USD (4 664 pips)
総損失:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 718.38 USD)
最大連続利益:
1 718.38 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
10.37%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
57.17 USD
平均利益:
384.15 USD
平均損失:
-335.20 USD
最大連続の負け:
3 (-974.00 USD)
最大連続損失:
-974.00 USD (3)
月間成長:
6.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
994.00 USD
最大の:
994.00 USD (9.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.79% (989.00 USD)
エクイティによる:
2.51% (278.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.p 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.p 629
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.p 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +656.00 USD
最悪のトレード: -328 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 718.38 USD
最大連続損失: -974.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PPLInternational-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


レビューなし
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
