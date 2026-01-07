SeñalesSecciones
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
PPLInternational-Main
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
6 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (60.00%)
Mejor transacción:
656.00 USD
Peor transacción:
-329.00 USD
Beneficio Bruto:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 994.00 USD (5 834 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 718.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 718.38 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
6.24%
Carga máxima del depósito:
11.74%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
11 (73.33%)
Transacciones Cortas:
4 (26.67%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-45.94 USD
Beneficio medio:
384.15 USD
Pérdidas medias:
-332.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 623.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 623.50 USD (5)
Crecimiento al mes:
-6.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
994.00 USD
Máxima:
1 648.50 USD (14.91%)
Reducción relativa:
De balance:
14.91% (1 648.50 USD)
De fondos:
2.80% (272.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.p 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.p -689
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.p -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +656.00 USD
Peor transacción: -329 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 718.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 623.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PPLInternational-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


No hay comentarios
2026.01.08 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
GreatSPark BOT
30 USD al mes
-7%
0
0
USD
9.4K
USD
4
100%
15
40%
6%
0.76
-45.94
USD
15%
1:200
Copiar

