Trades:
11
Bénéfice trades:
6 (54.54%)
Perte trades:
5 (45.45%)
Meilleure transaction:
656.00 USD
Pire transaction:
-328.00 USD
Bénéfice brut:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Perte brute:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 718.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 718.38 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
10.37%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
9 (81.82%)
Courts trades:
2 (18.18%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
57.17 USD
Bénéfice moyen:
384.15 USD
Perte moyenne:
-335.20 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-974.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-974.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
994.00 USD
Maximal:
994.00 USD (9.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.79% (989.00 USD)
Par fonds propres:
2.51% (278.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +656.00 USD
Pire transaction: -328 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 718.38 USD
Perte consécutive maximale: -974.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PPLInternational-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
