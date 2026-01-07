SegnaliSezioni
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
PPLInternational-Main
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
656.00 USD
Worst Trade:
-328.00 USD
Profitto lordo:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Perdita lorda:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 718.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 718.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
57.17 USD
Profitto medio:
384.15 USD
Perdita media:
-335.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-974.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-974.00 USD (3)
Crescita mensile:
6.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.00 USD
Massimale:
994.00 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.79% (989.00 USD)
Per equità:
2.51% (278.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 629
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +656.00 USD
Worst Trade: -328 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 718.38 USD
Massima perdita consecutiva: -974.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PPLInternational-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
