- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
656.00 USD
Worst Trade:
-328.00 USD
Profitto lordo:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Perdita lorda:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 718.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 718.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
57.17 USD
Profitto medio:
384.15 USD
Perdita media:
-335.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-974.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-974.00 USD (3)
Crescita mensile:
6.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.00 USD
Massimale:
994.00 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.79% (989.00 USD)
Per equità:
2.51% (278.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +656.00 USD
Worst Trade: -328 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 718.38 USD
Massima perdita consecutiva: -974.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PPLInternational-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
