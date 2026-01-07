- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
6 (54.54%)
Verlusttrades:
5 (45.45%)
Bester Trade:
656.00 USD
Schlechtester Trade:
-328.00 USD
Bruttoprofit:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Bruttoverlust:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 718.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 718.38 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
10.37%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
0.63
Long-Positionen:
9 (81.82%)
Short-Positionen:
2 (18.18%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
57.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
384.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-335.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-974.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-974.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
994.00 USD
Maximaler:
994.00 USD (9.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.79% (989.00 USD)
Kapital:
2.51% (278.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +656.00 USD
Schlechtester Trade: -328 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 718.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -974.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PPLInternational-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
