- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
656.00 USD
最差交易:
-328.00 USD
毛利:
2 304.88 USD (4 664 pips)
毛利亏损:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
最大连续赢利:
4 (1 718.38 USD)
最大连续盈利:
1 718.38 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
10.37%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.63
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
1.38
预期回报:
57.17 USD
平均利润:
384.15 USD
平均损失:
-335.20 USD
最大连续失误:
3 (-974.00 USD)
最大连续亏损:
-974.00 USD (3)
每月增长:
6.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
994.00 USD
最大值:
994.00 USD (9.84%)
相对跌幅:
结余:
9.79% (989.00 USD)
净值:
2.51% (278.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PPLInternational-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
