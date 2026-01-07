信号部分
GreatSPark BOT
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
可靠性
4
0 / 0 USD
增长自 2025 6%
PPLInternational-Main
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
656.00 USD
最差交易:
-328.00 USD
毛利:
2 304.88 USD (4 664 pips)
毛利亏损:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
最大连续赢利:
4 (1 718.38 USD)
最大连续盈利:
1 718.38 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
10.37%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.63
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
1.38
预期回报:
57.17 USD
平均利润:
384.15 USD
平均损失:
-335.20 USD
最大连续失误:
3 (-974.00 USD)
最大连续亏损:
-974.00 USD (3)
每月增长:
6.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
994.00 USD
最大值:
994.00 USD (9.84%)
相对跌幅:
结余:
9.79% (989.00 USD)
净值:
2.51% (278.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.p 11
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.p 629
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.p 1.4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +656.00 USD
最差交易: -328 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 718.38 USD
最大连续亏损: -974.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PPLInternational-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


没有评论
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
