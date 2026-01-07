- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
6 (54.54%)
Negociações com perda:
5 (45.45%)
Melhor negociação:
656.00 USD
Pior negociação:
-328.00 USD
Lucro bruto:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Perda bruta:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 718.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 718.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
10.37%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
57.17 USD
Lucro médio:
384.15 USD
Perda média:
-335.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-974.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-974.00 USD (3)
Crescimento mensal:
6.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.00 USD
Máximo:
994.00 USD (9.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.79% (989.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (278.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|629
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +656.00 USD
Pior negociação: -328 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 718.38 USD
Máxima perda consecutiva: -974.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PPLInternational-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。
所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。
本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。
Sem comentários