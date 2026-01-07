SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GreatSPark BOT
Guan Ying Chen

GreatSPark BOT

Guan Ying Chen
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
PPLInternational-Main
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
6 (54.54%)
Negociações com perda:
5 (45.45%)
Melhor negociação:
656.00 USD
Pior negociação:
-328.00 USD
Lucro bruto:
2 304.88 USD (4 664 pips)
Perda bruta:
-1 676.00 USD (3 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 718.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 718.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
10.37%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
57.17 USD
Lucro médio:
384.15 USD
Perda média:
-335.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-974.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-974.00 USD (3)
Crescimento mensal:
6.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.00 USD
Máximo:
994.00 USD (9.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.79% (989.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (278.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.p 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.p 629
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.p 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +656.00 USD
Pior negociação: -328 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 718.38 USD
Máxima perda consecutiva: -974.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PPLInternational-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

本訊號為全自動量化交易系統，
依據技術指標與市場結構產生進出場條件，
不看盤、不主觀、不情緒交易。

所有訊號皆依固定規則執行，
有進場依據、有風控邏輯、有紀錄可回測。

本系統重點不在單筆暴利，
而在 長期穩定、可複製、可控風險的交易結果。


Sem comentários
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar