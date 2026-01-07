SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Super Stable S MT4
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
312 (59.20%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (40.80%)
En iyi işlem:
54.89 USD
En kötü işlem:
-16.10 USD
Brüt kâr:
767.17 USD (42 463 pips)
Brüt zarar:
-431.08 USD (32 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (42.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
305 (57.87%)
Satış işlemleri:
222 (42.13%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-95.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.60 USD (11)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
18.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.60 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.52% (95.60 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.89 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +42.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
20 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Super Stable S MT4
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
2.3K
USD
31
100%
527
59%
100%
1.77
0.64
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.