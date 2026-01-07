SeñalesSecciones
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
316 (59.28%)
Transacciones Irrentables:
217 (40.71%)
Mejor transacción:
54.89 USD
Peor transacción:
-16.10 USD
Beneficio Bruto:
769.47 USD (42 835 pips)
Pérdidas Brutas:
-431.73 USD (33 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (42.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
54.36%
Carga máxima del depósito:
0.28%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.53
Transacciones Largas:
308 (57.79%)
Transacciones Cortas:
225 (42.21%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-1.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-95.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.60 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.54%
Pronóstico anual:
18.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.60 USD (4.52%)
Reducción relativa:
De balance:
4.52% (95.60 USD)
De fondos:
0.13% (2.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 136
NZDJPY 88
USDCAD 84
AUDUSD 82
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 97
NZDJPY 29
USDCAD 34
AUDUSD 57
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 5.3K
NZDJPY 2.8K
USDCAD -1.5K
AUDUSD 219
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.89 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +42.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
otros 20...
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


