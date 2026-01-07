- Incremento
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
316 (59.28%)
Transacciones Irrentables:
217 (40.71%)
Mejor transacción:
54.89 USD
Peor transacción:
-16.10 USD
Beneficio Bruto:
769.47 USD (42 835 pips)
Pérdidas Brutas:
-431.73 USD (33 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (42.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
54.36%
Carga máxima del depósito:
0.28%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.53
Transacciones Largas:
308 (57.79%)
Transacciones Cortas:
225 (42.21%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-1.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-95.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.60 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.54%
Pronóstico anual:
18.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.60 USD (4.52%)
Reducción relativa:
De balance:
4.52% (95.60 USD)
De fondos:
0.13% (2.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|136
|NZDJPY
|88
|USDCAD
|84
|AUDUSD
|82
|EURGBP
|76
|NZDUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|97
|NZDJPY
|29
|USDCAD
|34
|AUDUSD
|57
|EURGBP
|52
|NZDUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|5.3K
|NZDJPY
|2.8K
|USDCAD
|-1.5K
|AUDUSD
|219
|EURGBP
|3.4K
|NZDUSD
|-182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +54.89 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +42.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 325
|
Tickmill-Live08
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.70 × 94
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 302
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.12 × 449
|
ICMarketsSC-Live16
|1.38 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 40
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.83 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|2.24 × 107
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！
那你還對地方了！！！
這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。
備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarket的ECN運作
