シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Super Stable S MT4
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
527
利益トレード:
312 (59.20%)
損失トレード:
215 (40.80%)
ベストトレード:
54.89 USD
最悪のトレード:
-16.10 USD
総利益:
767.17 USD (42 463 pips)
総損失:
-431.08 USD (32 930 pips)
最大連続の勝ち:
9 (42.12 USD)
最大連続利益:
117.94 USD (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.14%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.52
長いトレード:
305 (57.87%)
短いトレード:
222 (42.13%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
2.46 USD
平均損失:
-2.01 USD
最大連続の負け:
11 (-95.60 USD)
最大連続損失:
-95.60 USD (11)
月間成長:
1.51%
年間予想:
18.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.60 USD (4.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.52% (95.60 USD)
エクイティによる:
0.03% (0.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.89 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +42.12 USD
最大連続損失: -95.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
20 より多く...
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


