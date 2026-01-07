- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
527
盈利交易:
312 (59.20%)
亏损交易:
215 (40.80%)
最好交易:
54.89 USD
最差交易:
-16.10 USD
毛利:
767.17 USD (42 463 pips)
毛利亏损:
-431.08 USD (32 930 pips)
最大连续赢利:
9 (42.12 USD)
最大连续盈利:
117.94 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.52
长期交易:
305 (57.87%)
短期交易:
222 (42.13%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
-2.01 USD
最大连续失误:
11 (-95.60 USD)
最大连续亏损:
-95.60 USD (11)
每月增长:
1.51%
年度预测:
18.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.60 USD (4.52%)
相对跌幅:
结余:
4.52% (95.60 USD)
净值:
0.02% (0.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|134
|NZDJPY
|87
|AUDUSD
|82
|USDCAD
|81
|EURGBP
|76
|NZDUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|96
|NZDJPY
|29
|AUDUSD
|57
|USDCAD
|33
|EURGBP
|52
|NZDUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|5.2K
|NZDJPY
|2.8K
|AUDUSD
|219
|USDCAD
|-1.6K
|EURGBP
|3.4K
|NZDUSD
|-182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.89 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +42.12 USD
最大连续亏损: -95.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 325
|
Tickmill-Live08
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.70 × 94
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 302
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.12 × 449
|
ICMarketsSC-Live16
|1.38 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 40
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.83 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|2.24 × 107
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！
那你還對地方了！！！
這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。
備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarket的ECN運作
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
31
100%
527
59%
100%
1.77
0.64
USD
USD
5%
1:500