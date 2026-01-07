信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Super Stable S MT4
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
527
盈利交易:
312 (59.20%)
亏损交易:
215 (40.80%)
最好交易:
54.89 USD
最差交易:
-16.10 USD
毛利:
767.17 USD (42 463 pips)
毛利亏损:
-431.08 USD (32 930 pips)
最大连续赢利:
9 (42.12 USD)
最大连续盈利:
117.94 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.52
长期交易:
305 (57.87%)
短期交易:
222 (42.13%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
-2.01 USD
最大连续失误:
11 (-95.60 USD)
最大连续亏损:
-95.60 USD (11)
每月增长:
1.51%
年度预测:
18.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.60 USD (4.52%)
相对跌幅:
结余:
4.52% (95.60 USD)
净值:
0.02% (0.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.89 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +42.12 USD
最大连续亏损: -95.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
20 更多...
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


没有评论
