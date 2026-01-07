SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Super Stable S MT4
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
527
Profit Trade:
312 (59.20%)
Loss Trade:
215 (40.80%)
Best Trade:
54.89 USD
Worst Trade:
-16.10 USD
Profitto lordo:
767.17 USD (42 463 pips)
Perdita lorda:
-431.08 USD (32 930 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (42.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
305 (57.87%)
Short Trade:
222 (42.13%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-95.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.60 USD (11)
Crescita mensile:
1.51%
Previsione annuale:
18.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.60 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (95.60 USD)
Per equità:
0.02% (0.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.89 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +42.12 USD
Massima perdita consecutiva: -95.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
20 più
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


Non ci sono recensioni
