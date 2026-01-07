СигналыРазделы
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
527
Прибыльных трейдов:
312 (59.20%)
Убыточных трейдов:
215 (40.80%)
Лучший трейд:
54.89 USD
Худший трейд:
-16.10 USD
Общая прибыль:
767.17 USD (42 463 pips)
Общий убыток:
-431.08 USD (32 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (42.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.14%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
305 (57.87%)
Коротких трейдов:
222 (42.13%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-2.01 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-95.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.60 USD (11)
Прирост в месяц:
1.51%
Годовой прогноз:
18.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.60 USD (4.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.52% (95.60 USD)
По эквити:
0.03% (0.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.89 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +42.12 USD
Макс. убыток в серии: -95.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


Нет отзывов
