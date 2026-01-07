- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
312 (59.20%)
Perte trades:
215 (40.80%)
Meilleure transaction:
54.89 USD
Pire transaction:
-16.10 USD
Bénéfice brut:
767.17 USD (42 463 pips)
Perte brute:
-431.08 USD (32 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (42.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.14%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.52
Longs trades:
305 (57.87%)
Courts trades:
222 (42.13%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-2.01 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-95.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.60 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.51%
Prévision annuelle:
18.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
95.60 USD (4.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.52% (95.60 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|134
|NZDJPY
|87
|AUDUSD
|82
|USDCAD
|81
|EURGBP
|76
|NZDUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|96
|NZDJPY
|29
|AUDUSD
|57
|USDCAD
|33
|EURGBP
|52
|NZDUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|5.2K
|NZDJPY
|2.8K
|AUDUSD
|219
|USDCAD
|-1.6K
|EURGBP
|3.4K
|NZDUSD
|-182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +54.89 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +42.12 USD
Perte consécutive maximale: -95.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 325
|
Tickmill-Live08
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.70 × 94
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 302
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.12 × 449
|
ICMarketsSC-Live16
|1.38 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 40
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.83 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|2.24 × 107
20 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！
那你還對地方了！！！
這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。
備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarket的ECN運作
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
17%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
31
100%
527
59%
100%
1.77
0.64
USD
USD
5%
1:500