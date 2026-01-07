- 자본
트레이드:
527
이익 거래:
312 (59.20%)
손실 거래:
215 (40.80%)
최고의 거래:
54.89 USD
최악의 거래:
-16.10 USD
총 수익:
767.17 USD (42 463 pips)
총 손실:
-431.08 USD (32 930 pips)
연속 최대 이익:
9 (42.12 USD)
연속 최대 이익:
117.94 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.14%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.52
롱(주식매수):
305 (57.87%)
숏(주식차입매도):
222 (42.13%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
2.46 USD
평균 손실:
-2.01 USD
연속 최대 손실:
11 (-95.60 USD)
연속 최대 손실:
-95.60 USD (11)
월별 성장률:
1.51%
연간 예측:
18.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.60 USD (4.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.52% (95.60 USD)
자본금별:
0.02% (0.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|134
|NZDJPY
|87
|AUDUSD
|82
|USDCAD
|81
|EURGBP
|76
|NZDUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|96
|NZDJPY
|29
|AUDUSD
|57
|USDCAD
|33
|EURGBP
|52
|NZDUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|5.2K
|NZDJPY
|2.8K
|AUDUSD
|219
|USDCAD
|-1.6K
|EURGBP
|3.4K
|NZDUSD
|-182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.89 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +42.12 USD
연속 최대 손실: -95.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 325
|
Tickmill-Live08
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.70 × 94
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 302
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.12 × 449
|
ICMarketsSC-Live16
|1.38 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 40
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.83 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|2.24 × 107
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！
那你還對地方了！！！
這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。
備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarket的ECN運作
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
31
100%
527
59%
100%
1.77
0.64
USD
USD
5%
1:500