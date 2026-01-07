- Crescimento
Negociações:
527
Negociações com lucro:
312 (59.20%)
Negociações com perda:
215 (40.80%)
Melhor negociação:
54.89 USD
Pior negociação:
-16.10 USD
Lucro bruto:
767.17 USD (42 463 pips)
Perda bruta:
-431.08 USD (32 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (42.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.94 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.14%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.52
Negociações longas:
305 (57.87%)
Negociações curtas:
222 (42.13%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
2.46 USD
Perda média:
-2.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-95.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.60 USD (11)
Crescimento mensal:
1.51%
Previsão anual:
18.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.60 USD (4.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.52% (95.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|134
|NZDJPY
|87
|AUDUSD
|82
|USDCAD
|81
|EURGBP
|76
|NZDUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|96
|NZDJPY
|29
|AUDUSD
|57
|USDCAD
|33
|EURGBP
|52
|NZDUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|5.2K
|NZDJPY
|2.8K
|AUDUSD
|219
|USDCAD
|-1.6K
|EURGBP
|3.4K
|NZDUSD
|-182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.89 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +42.12 USD
Máxima perda consecutiva: -95.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 325
|
Tickmill-Live08
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.70 × 94
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 302
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.12 × 449
|
ICMarketsSC-Live16
|1.38 × 224
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 40
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.83 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|2.24 × 107
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！
那你還對地方了！！！
這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。
備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarket的ECN運作
