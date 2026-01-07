SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Super Stable S MT4
Chun-min Cho

Super Stable S MT4

Chun-min Cho
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
527
Negociações com lucro:
312 (59.20%)
Negociações com perda:
215 (40.80%)
Melhor negociação:
54.89 USD
Pior negociação:
-16.10 USD
Lucro bruto:
767.17 USD (42 463 pips)
Perda bruta:
-431.08 USD (32 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (42.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.94 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.14%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.52
Negociações longas:
305 (57.87%)
Negociações curtas:
222 (42.13%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
2.46 USD
Perda média:
-2.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-95.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.60 USD (11)
Crescimento mensal:
1.51%
Previsão anual:
18.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.60 USD (4.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.52% (95.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 134
NZDJPY 87
AUDUSD 82
USDCAD 81
EURGBP 76
NZDUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 96
NZDJPY 29
AUDUSD 57
USDCAD 33
EURGBP 52
NZDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 5.2K
NZDJPY 2.8K
AUDUSD 219
USDCAD -1.6K
EURGBP 3.4K
NZDUSD -182
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.89 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +42.12 USD
Máxima perda consecutiva: -95.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 325
Tickmill-Live08
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 94
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 302
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.92 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 449
ICMarketsSC-Live16
1.38 × 224
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 40
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.17 × 6
Pepperstone-Demo01
2.24 × 107
20 mais ...
如果你不喜歡大起大落，那種幾個月高獲利在一瞬間賠掉爆倉的感覺！

那你還對地方了！！！


這EA是6種貨幣兑運行，主要以趨勢突破時下單，做順勢建倉，建倉後若行情相反則以馬丁解單獲利，實倉已跑快4年，整體獲利每年約36%並不算太高，但優勢在穩定，浮虧最多曾來到34%，若你的資金很大，而且希望有穩定的獲利，且完全不需要去管這EA的運行，這EA相當適合你。


備註：需要低點差的平台運作，我這帳戶使用ICMarketECN運作


Sem comentários
