Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 200%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
272 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (29.90%)
En iyi işlem:
21.70 USD
En kötü işlem:
-23.05 USD
Brüt kâr:
1 041.41 USD (9 926 659 pips)
Brüt zarar:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.68 USD (17)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
56.39%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
237 (61.08%)
Satış işlemleri:
151 (38.92%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-73.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.78 USD (6)
Aylık büyüme:
147.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
73.78 USD (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.31% (73.78 USD)
Varlığa göre:
1.04% (9.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 367
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 522
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.70 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
83 daha fazla...
BTCUSD 거래용

테스트.

İnceleme yok
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
