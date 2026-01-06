- Büyüme
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
272 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (29.90%)
En iyi işlem:
21.70 USD
En kötü işlem:
-23.05 USD
Brüt kâr:
1 041.41 USD (9 926 659 pips)
Brüt zarar:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.68 USD (17)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
56.39%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
237 (61.08%)
Satış işlemleri:
151 (38.92%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-73.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.78 USD (6)
Aylık büyüme:
147.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
73.78 USD (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.31% (73.78 USD)
Varlığa göre:
1.04% (9.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|367
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|522
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.70 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
