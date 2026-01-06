SinaisSeções
Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 203%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
274 (70.25%)
Negociações com perda:
116 (29.74%)
Melhor negociação:
21.70 USD
Pior negociação:
-23.05 USD
Lucro bruto:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Perda bruta:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (75.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.68 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
56.39%
Depósito máximo carregado:
4.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.41
Negociações longas:
237 (60.77%)
Negociações curtas:
153 (39.23%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
-4.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-73.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.78 USD (6)
Crescimento mensal:
149.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
73.78 USD (17.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.31% (73.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.04% (9.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 369
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 529
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.70 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +75.68 USD
Máxima perda consecutiva: -73.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
83 mais ...
BTCUSD 거래용

테스트.

Sem comentários
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
