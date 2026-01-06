- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
274 (70.25%)
Negociações com perda:
116 (29.74%)
Melhor negociação:
21.70 USD
Pior negociação:
-23.05 USD
Lucro bruto:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Perda bruta:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (75.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.68 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
56.39%
Depósito máximo carregado:
4.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.41
Negociações longas:
237 (60.77%)
Negociações curtas:
153 (39.23%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
-4.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-73.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.78 USD (6)
Crescimento mensal:
149.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
73.78 USD (17.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.31% (73.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.04% (9.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|369
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|529
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
83 mais ...
BTCUSD 거래용
테스트.
