Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
274 (70.25%)
Убыточных трейдов:
116 (29.74%)
Лучший трейд:
21.70 USD
Худший трейд:
-23.05 USD
Общая прибыль:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Общий убыток:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (75.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.68 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
56.39%
Макс. загрузка депозита:
4.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.41
Длинных трейдов:
237 (60.77%)
Коротких трейдов:
153 (39.23%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
-4.33 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-73.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.78 USD (6)
Прирост в месяц:
149.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
73.78 USD (17.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.31% (73.78 USD)
По эквити:
1.04% (9.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|369
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|529
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +21.70 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +75.68 USD
Макс. убыток в серии: -73.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
OctaFX-Real
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
NordFX-Real2
|0.00 × 1
Monex-Server3
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
FXCC1-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
Exness-Real4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
еще 83...
BTCUSD 거래용
테스트.
