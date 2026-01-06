СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BTCUSD GO STOP
Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 203%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
274 (70.25%)
Убыточных трейдов:
116 (29.74%)
Лучший трейд:
21.70 USD
Худший трейд:
-23.05 USD
Общая прибыль:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Общий убыток:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (75.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.68 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
56.39%
Макс. загрузка депозита:
4.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.41
Длинных трейдов:
237 (60.77%)
Коротких трейдов:
153 (39.23%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
-4.33 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-73.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.78 USD (6)
Прирост в месяц:
149.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
73.78 USD (17.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.31% (73.78 USD)
По эквити:
1.04% (9.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 369
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 529
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.70 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +75.68 USD
Макс. убыток в серии: -73.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
еще 83...
BTCUSD 거래용

테스트.

Нет отзывов
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.