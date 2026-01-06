- 成長
トレード:
390
利益トレード:
274 (70.25%)
損失トレード:
116 (29.74%)
ベストトレード:
21.70 USD
最悪のトレード:
-23.05 USD
総利益:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
総損失:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
最大連続の勝ち:
17 (75.68 USD)
最大連続利益:
75.68 USD (17)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
56.39%
最大入金額:
4.07%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.41
長いトレード:
237 (60.77%)
短いトレード:
153 (39.23%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
3.83 USD
平均損失:
-4.33 USD
最大連続の負け:
6 (-73.78 USD)
最大連続損失:
-73.78 USD (6)
月間成長:
149.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
73.78 USD (17.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.31% (73.78 USD)
エクイティによる:
1.04% (9.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|369
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|529
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.70 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +75.68 USD
最大連続損失: -73.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
BTCUSD 거래용
테스트.
