Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 203%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
390
Gewinntrades:
274 (70.25%)
Verlusttrades:
116 (29.74%)
Bester Trade:
21.70 USD
Schlechtester Trade:
-23.05 USD
Bruttoprofit:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Bruttoverlust:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (75.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.68 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
56.39%
Max deposit load:
4.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
70
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.41
Long-Positionen:
237 (60.77%)
Short-Positionen:
153 (39.23%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-73.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
149.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
73.78 USD (17.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.31% (73.78 USD)
Kapital:
1.04% (9.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 369
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 529
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.70 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -73.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
noch 83 ...
BTCUSD 거래용

테스트.

Keine Bewertungen
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
