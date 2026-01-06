- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
390
Gewinntrades:
274 (70.25%)
Verlusttrades:
116 (29.74%)
Bester Trade:
21.70 USD
Schlechtester Trade:
-23.05 USD
Bruttoprofit:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
Bruttoverlust:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (75.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.68 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
56.39%
Max deposit load:
4.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
70
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.41
Long-Positionen:
237 (60.77%)
Short-Positionen:
153 (39.23%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-73.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
149.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
73.78 USD (17.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.31% (73.78 USD)
Kapital:
1.04% (9.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|369
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|529
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.70 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -73.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
noch 83 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
BTCUSD 거래용
테스트.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
203%
0
0
USD
USD
947
USD
USD
5
100%
390
70%
56%
2.08
1.40
USD
USD
17%
1:200