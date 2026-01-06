- 成长
交易:
390
盈利交易:
274 (70.25%)
亏损交易:
116 (29.74%)
最好交易:
21.70 USD
最差交易:
-23.05 USD
毛利:
1 049.05 USD (9 964 855 pips)
毛利亏损:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
最大连续赢利:
17 (75.68 USD)
最大连续盈利:
75.68 USD (17)
夏普比率:
0.25
交易活动:
56.39%
最大入金加载:
4.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
8 小时
采收率:
7.41
长期交易:
237 (60.77%)
短期交易:
153 (39.23%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
3.83 USD
平均损失:
-4.33 USD
最大连续失误:
6 (-73.78 USD)
最大连续亏损:
-73.78 USD (6)
每月增长:
149.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
73.78 USD (17.31%)
相对跌幅:
结余:
17.31% (73.78 USD)
净值:
1.04% (9.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|369
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|529
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.70 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +75.68 USD
最大连续亏损: -73.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
BTCUSD 거래용
테스트.
