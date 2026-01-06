SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTCUSD GO STOP
Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 200%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
272 (70.10%)
Loss Trade:
116 (29.90%)
Best Trade:
21.70 USD
Worst Trade:
-23.05 USD
Profitto lordo:
1 041.41 USD (9 926 659 pips)
Perdita lorda:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.68 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
56.39%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
237 (61.08%)
Short Trade:
151 (38.92%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-73.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.78 USD (6)
Crescita mensile:
147.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.78 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (73.78 USD)
Per equità:
1.04% (9.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 367
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 522
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.70 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.68 USD
Massima perdita consecutiva: -73.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
83 più
BTCUSD 거래용

테스트.

Non ci sono recensioni
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.