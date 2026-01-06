- Crescita
Trade:
388
Profit Trade:
272 (70.10%)
Loss Trade:
116 (29.90%)
Best Trade:
21.70 USD
Worst Trade:
-23.05 USD
Profitto lordo:
1 041.41 USD (9 926 659 pips)
Perdita lorda:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.68 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
56.39%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
237 (61.08%)
Short Trade:
151 (38.92%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-73.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.78 USD (6)
Crescita mensile:
147.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.78 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (73.78 USD)
Per equità:
1.04% (9.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|367
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|522
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|5.3M
|EURUSD
|479
|AUDUSD
|321
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.70 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.68 USD
Massima perdita consecutiva: -73.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.03 × 266
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 20
|
Alpari-ECN1
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 62
BTCUSD 거래용
테스트.
