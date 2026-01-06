SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BTCUSD GO STOP
Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 210%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
406
Transacciones Rentables:
282 (69.45%)
Transacciones Irrentables:
124 (30.54%)
Mejor transacción:
34.42 USD
Peor transacción:
-33.74 USD
Beneficio Bruto:
1 167.47 USD (10 561 467 pips)
Pérdidas Brutas:
-596.91 USD (5 081 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (75.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
75.98%
Carga máxima del depósito:
29.43%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
6.29
Transacciones Largas:
251 (61.82%)
Transacciones Cortas:
155 (38.18%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
4.14 USD
Pérdidas medias:
-4.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-73.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-78.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
113.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
90.73 USD (10.53%)
Reducción relativa:
De balance:
17.31% (73.78 USD)
De fondos:
36.19% (350.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 385
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 553
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 5.5M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.42 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +75.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
otros 83...
BTCUSD 거래용

테스트.

No hay comentarios
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
