SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BTCUSD GO STOP
Kim Boseok

BTCUSD GO STOP

Kim Boseok
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 200%
ZeroMarkets-Live-1
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
272 (70.10%)
Perte trades:
116 (29.90%)
Meilleure transaction:
21.70 USD
Pire transaction:
-23.05 USD
Bénéfice brut:
1 041.41 USD (9 926 659 pips)
Perte brute:
-502.42 USD (4 631 889 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (75.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.68 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
67.46%
Charge de dépôt maximale:
4.07%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
7.31
Longs trades:
237 (61.08%)
Courts trades:
151 (38.92%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
1.39 USD
Bénéfice moyen:
3.83 USD
Perte moyenne:
-4.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-73.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.78 USD (6)
Croissance mensuelle:
147.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
73.78 USD (17.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.31% (73.78 USD)
Par fonds propres:
1.04% (9.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 367
EURUSD 11
AUDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 522
EURUSD 11
AUDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 5.3M
EURUSD 479
AUDUSD 321
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.70 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +75.68 USD
Perte consécutive maximale: -73.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
MEXExchange-Demo
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 31
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
NordFX-Real2
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 15
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 56
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.03 × 266
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 20
Alpari-ECN1
0.10 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.11 × 62
83 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

BTCUSD 거래용

테스트.

Aucun avis
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTCUSD GO STOP
30 USD par mois
200%
0
0
USD
939
USD
5
100%
388
70%
67%
2.07
1.39
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.