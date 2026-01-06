SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
64 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (34.69%)
En iyi işlem:
27.53 EUR
En kötü işlem:
-24.64 EUR
Brüt kâr:
224.21 EUR (11 521 pips)
Brüt zarar:
-228.50 EUR (16 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.53 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
30 (30.61%)
Satış işlemleri:
68 (69.39%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 EUR
Ortalama kâr:
3.50 EUR
Ortalama zarar:
-6.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-87.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-87.87 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.54%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.49 EUR
Maksimum:
88.32 EUR (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.67% (88.29 EUR)
Varlığa göre:
18.10% (92.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 23
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -30
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2.2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.53 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -87.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4581
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
