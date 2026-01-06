- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
64 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (34.69%)
En iyi işlem:
27.53 EUR
En kötü işlem:
-24.64 EUR
Brüt kâr:
224.21 EUR (11 521 pips)
Brüt zarar:
-228.50 EUR (16 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.53 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
30 (30.61%)
Satış işlemleri:
68 (69.39%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 EUR
Ortalama kâr:
3.50 EUR
Ortalama zarar:
-6.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-87.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-87.87 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.54%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.49 EUR
Maksimum:
88.32 EUR (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.67% (88.29 EUR)
Varlığa göre:
18.10% (92.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|23
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-30
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2.2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.53 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -87.87 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4581
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
Alpari-MT5
|1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
