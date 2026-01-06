SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 Bewertungen
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
65 (65.00%)
Verlusttrades:
35 (35.00%)
Bester Trade:
27.53 EUR
Schlechtester Trade:
-24.64 EUR
Bruttoprofit:
225.45 EUR (11 725 pips)
Bruttoverlust:
-228.63 EUR (16 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (3.25 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.53 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
51.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.04
Long-Positionen:
31 (31.00%)
Short-Positionen:
69 (69.00%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.47 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.53 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-87.87 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.87 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
2.25%
Jahresprognose:
27.29%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
80.49 EUR
Maximaler:
88.32 EUR (21.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.67% (88.29 EUR)
Kapital:
20.40% (104.73 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.53 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.25 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.87 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4582
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
noch 44 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
