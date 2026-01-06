SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
64 (64.64%)
Perte trades:
35 (35.35%)
Meilleure transaction:
27.53 EUR
Pire transaction:
-24.64 EUR
Bénéfice brut:
224.21 EUR (11 521 pips)
Perte brute:
-228.60 EUR (16 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
27.53 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.43%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
30 (30.30%)
Courts trades:
69 (69.70%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.04 EUR
Bénéfice moyen:
3.50 EUR
Perte moyenne:
-6.53 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-87.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-87.87 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.01%
Prévision annuelle:
24.37%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.49 EUR
Maximal:
88.32 EUR (21.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.67% (88.29 EUR)
Par fonds propres:
18.83% (96.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 24
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -30
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2.2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.53 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3.25 EUR
Perte consécutive maximale: -87.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4581
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 plus...
Aucun avis
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
