SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
64 (64.64%)
Loss Trade:
35 (35.35%)
Best Trade:
27.53 EUR
Worst Trade:
-24.64 EUR
Profitto lordo:
224.21 EUR (11 521 pips)
Perdita lorda:
-228.60 EUR (16 240 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.53 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.44%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
30 (30.30%)
Short Trade:
69 (69.70%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
3.50 EUR
Perdita media:
-6.53 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-87.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-87.87 EUR (6)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
24.37%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.49 EUR
Massimale:
88.32 EUR (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.67% (88.29 EUR)
Per equità:
18.83% (96.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 24
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -30
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2.2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.53 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -87.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4581
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IcMarket Mess
30USD al mese
-2%
0
0
USD
512
EUR
42
65%
99
64%
100%
0.98
-0.04
EUR
22%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.