- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
64 (64.64%)
Loss Trade:
35 (35.35%)
Best Trade:
27.53 EUR
Worst Trade:
-24.64 EUR
Profitto lordo:
224.21 EUR (11 521 pips)
Perdita lorda:
-228.60 EUR (16 240 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.53 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.44%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
30 (30.30%)
Short Trade:
69 (69.70%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
3.50 EUR
Perdita media:
-6.53 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-87.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-87.87 EUR (6)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
24.37%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.49 EUR
Massimale:
88.32 EUR (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.67% (88.29 EUR)
Per equità:
18.83% (96.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|24
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-30
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2.2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.53 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -87.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4581
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
512
EUR
EUR
42
65%
99
64%
100%
0.98
-0.04
EUR
EUR
22%
1:30