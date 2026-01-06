- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
65 (65.00%)
Убыточных трейдов:
35 (35.00%)
Лучший трейд:
27.53 EUR
Худший трейд:
-24.64 EUR
Общая прибыль:
225.45 EUR (11 725 pips)
Общий убыток:
-228.63 EUR (16 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.53 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
31 (31.00%)
Коротких трейдов:
69 (69.00%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.03 EUR
Средняя прибыль:
3.47 EUR
Средний убыток:
-6.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-87.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-87.87 EUR (6)
Прирост в месяц:
2.25%
Годовой прогноз:
27.29%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.49 EUR
Максимальная:
88.32 EUR (21.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.67% (88.29 EUR)
По эквити:
20.57% (105.61 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.53 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3.25 EUR
Макс. убыток в серии: -87.87 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4582
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
