Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 ICTrading-MT5-4 0.37 × 43 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.61 × 174 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-4 0.85 × 4582 VantageInternational-Live 4 0.97 × 107 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 itexsys-Platform 1.00 × 7 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.04 × 4311 Alpari-MT5 1.04 × 54 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.12 × 158 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 Exness-MT5Real5 1.40 × 35 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 FPMarkets-Live 1.50 × 2 OxSecurities-Live 1.50 × 2 еще 44...