Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
65 (65.00%)
Убыточных трейдов:
35 (35.00%)
Лучший трейд:
27.53 EUR
Худший трейд:
-24.64 EUR
Общая прибыль:
225.45 EUR (11 725 pips)
Общий убыток:
-228.63 EUR (16 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.53 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
31 (31.00%)
Коротких трейдов:
69 (69.00%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.03 EUR
Средняя прибыль:
3.47 EUR
Средний убыток:
-6.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-87.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-87.87 EUR (6)
Прирост в месяц:
2.25%
Годовой прогноз:
27.29%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.49 EUR
Максимальная:
88.32 EUR (21.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.67% (88.29 EUR)
По эквити:
20.57% (105.61 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.53 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3.25 EUR
Макс. убыток в серии: -87.87 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4582
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IcMarket Mess
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
513
EUR
42
65%
100
65%
100%
0.98
-0.03
EUR
22%
1:30
Копировать

