Negociações:
100
Negociações com lucro:
65 (65.00%)
Negociações com perda:
35 (35.00%)
Melhor negociação:
27.53 EUR
Pior negociação:
-24.64 EUR
Lucro bruto:
225.45 EUR (11 725 pips)
Perda bruta:
-228.63 EUR (16 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3.25 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
27.53 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
51.07%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
31 (31.00%)
Negociações curtas:
69 (69.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.03 EUR
Lucro médio:
3.47 EUR
Perda média:
-6.53 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-87.87 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-87.87 EUR (6)
Crescimento mensal:
2.25%
Previsão anual:
27.29%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.49 EUR
Máximo:
88.32 EUR (21.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.67% (88.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
20.39% (104.71 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.53 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3.25 EUR
Máxima perda consecutiva: -87.87 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4582
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
513
EUR
EUR
42
65%
100
65%
100%
0.98
-0.03
EUR
EUR
22%
1:30