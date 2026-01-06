SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 comentários
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
65 (65.00%)
Negociações com perda:
35 (35.00%)
Melhor negociação:
27.53 EUR
Pior negociação:
-24.64 EUR
Lucro bruto:
225.45 EUR (11 725 pips)
Perda bruta:
-228.63 EUR (16 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3.25 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
27.53 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
51.07%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
31 (31.00%)
Negociações curtas:
69 (69.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.03 EUR
Lucro médio:
3.47 EUR
Perda média:
-6.53 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-87.87 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-87.87 EUR (6)
Crescimento mensal:
2.25%
Previsão anual:
27.29%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.49 EUR
Máximo:
88.32 EUR (21.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.67% (88.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
20.39% (104.71 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.53 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3.25 EUR
Máxima perda consecutiva: -87.87 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4582
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
