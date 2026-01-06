シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
レビュー0件
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
65 (65.00%)
損失トレード:
35 (35.00%)
ベストトレード:
27.53 EUR
最悪のトレード:
-24.64 EUR
総利益:
225.45 EUR (11 725 pips)
総損失:
-228.63 EUR (16 240 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3.25 EUR)
最大連続利益:
27.53 EUR (1)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
51.08%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
31 (31.00%)
短いトレード:
69 (69.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.03 EUR
平均利益:
3.47 EUR
平均損失:
-6.53 EUR
最大連続の負け:
6 (-87.87 EUR)
最大連続損失:
-87.87 EUR (6)
月間成長:
2.25%
年間予想:
27.29%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.49 EUR
最大の:
88.32 EUR (21.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.67% (88.29 EUR)
エクイティによる:
20.40% (104.73 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 16
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 355
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.53 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3.25 EUR
最大連続損失: -87.87 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4582
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 より多く...
レビューなし
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
