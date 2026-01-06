- 成長
トレード:
100
利益トレード:
65 (65.00%)
損失トレード:
35 (35.00%)
ベストトレード:
27.53 EUR
最悪のトレード:
-24.64 EUR
総利益:
225.45 EUR (11 725 pips)
総損失:
-228.63 EUR (16 240 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3.25 EUR)
最大連続利益:
27.53 EUR (1)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
51.08%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
31 (31.00%)
短いトレード:
69 (69.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.03 EUR
平均利益:
3.47 EUR
平均損失:
-6.53 EUR
最大連続の負け:
6 (-87.87 EUR)
最大連続損失:
-87.87 EUR (6)
月間成長:
2.25%
年間予想:
27.29%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.49 EUR
最大の:
88.32 EUR (21.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.67% (88.29 EUR)
エクイティによる:
20.40% (104.73 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.53 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3.25 EUR
最大連続損失: -87.87 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4582
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
