- 자본
- 축소
트레이드:
101
이익 거래:
66 (65.34%)
손실 거래:
35 (34.65%)
최고의 거래:
27.53 EUR
최악의 거래:
-24.64 EUR
총 수익:
225.71 EUR (11 759 pips)
총 손실:
-228.63 EUR (16 240 pips)
연속 최대 이익:
9 (3.25 EUR)
27.53 EUR (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
51.24%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
31 (30.69%)
숏(주식차입매도):
70 (69.31%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.03 EUR
평균 이익:
3.42 EUR
평균 손실:
-6.53 EUR
연속 최대 손실:
6 (-87.87 EUR)
-87.87 EUR (6)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.85%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.49 EUR
최대한의:
88.32 EUR (21.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.67% (88.29 EUR)
자본금별:
24.50% (125.88 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|17
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|389
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.53 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3.25 EUR
연속 최대 손실: -87.87 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4584
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
42
64%
101
65%
100%
0.98
-0.03
EUR
EUR
25%
1:30