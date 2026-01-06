시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 리뷰
42
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
101
이익 거래:
66 (65.34%)
손실 거래:
35 (34.65%)
최고의 거래:
27.53 EUR
최악의 거래:
-24.64 EUR
총 수익:
225.71 EUR (11 759 pips)
총 손실:
-228.63 EUR (16 240 pips)
연속 최대 이익:
9 (3.25 EUR)
연속 최대 이익:
27.53 EUR (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
51.24%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
31 (30.69%)
숏(주식차입매도):
70 (69.31%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.03 EUR
평균 이익:
3.42 EUR
평균 손실:
-6.53 EUR
연속 최대 손실:
6 (-87.87 EUR)
연속 최대 손실:
-87.87 EUR (6)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.85%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.49 EUR
최대한의:
88.32 EUR (21.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.67% (88.29 EUR)
자본금별:
24.50% (125.88 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 17
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 8
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 389
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.53 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3.25 EUR
연속 최대 손실: -87.87 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4584
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
44 더...
리뷰 없음
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
IcMarket Mess
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
514
EUR
42
64%
101
65%
100%
0.98
-0.03
EUR
25%
1:30
