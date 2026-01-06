SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / IcMarket Mess
Stijn Honore D Loones

IcMarket Mess

Stijn Honore D Loones
0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
67 (65.68%)
Transacciones Irrentables:
35 (34.31%)
Mejor transacción:
27.53 EUR
Peor transacción:
-24.64 EUR
Beneficio Bruto:
227.05 EUR (11 919 pips)
Pérdidas Brutas:
-228.76 EUR (16 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3.25 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
27.53 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.45%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
31 (30.39%)
Transacciones Cortas:
71 (69.61%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.02 EUR
Beneficio medio:
3.39 EUR
Pérdidas medias:
-6.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-87.87 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.87 EUR (6)
Crecimiento al mes:
2.56%
Pronóstico anual:
31.01%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.49 EUR
Máxima:
88.32 EUR (21.68%)
Reducción relativa:
De balance:
21.67% (88.29 EUR)
De fondos:
24.50% (125.88 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 36
AUDCAD 25
GBPUSD 18
NZDCAD 12
EURUSD 6
GBPCAD 2
EURCHF 1
EURNZD 1
EURCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD -8
AUDCAD -28
GBPUSD 10
NZDCAD 19
EURUSD 5
GBPCAD 2
EURCHF -3
EURNZD 0
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -4.9K
AUDCAD -2K
GBPUSD 549
NZDCAD 1.5K
EURUSD 244
GBPCAD 360
EURCHF -204
EURNZD 53
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.53 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3.25 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -87.87 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4587
VantageInternational-Live 4
0.97 × 107
itexsys-Platform
1.00 × 7
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 4311
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 158
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.40 × 35
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
otros 44...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.06 12:26
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.76% of days out of the 289 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IcMarket Mess
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
515
EUR
42
63%
102
65%
100%
0.99
-0.02
EUR
25%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.