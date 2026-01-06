- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
67 (65.68%)
Transacciones Irrentables:
35 (34.31%)
Mejor transacción:
27.53 EUR
Peor transacción:
-24.64 EUR
Beneficio Bruto:
227.05 EUR (11 919 pips)
Pérdidas Brutas:
-228.76 EUR (16 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3.25 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
27.53 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.45%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
31 (30.39%)
Transacciones Cortas:
71 (69.61%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.02 EUR
Beneficio medio:
3.39 EUR
Pérdidas medias:
-6.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-87.87 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.87 EUR (6)
Crecimiento al mes:
2.56%
Pronóstico anual:
31.01%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.49 EUR
Máxima:
88.32 EUR (21.68%)
Reducción relativa:
De balance:
21.67% (88.29 EUR)
De fondos:
24.50% (125.88 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|18
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|10
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|549
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.53 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3.25 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -87.87 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4587
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
otros 44...
