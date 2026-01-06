- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
65 (65.00%)
亏损交易:
35 (35.00%)
最好交易:
27.53 EUR
最差交易:
-24.64 EUR
毛利:
225.45 EUR (11 725 pips)
毛利亏损:
-228.63 EUR (16 240 pips)
最大连续赢利:
9 (3.25 EUR)
最大连续盈利:
27.53 EUR (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
51.07%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.04
长期交易:
31 (31.00%)
短期交易:
69 (69.00%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.03 EUR
平均利润:
3.47 EUR
平均损失:
-6.53 EUR
最大连续失误:
6 (-87.87 EUR)
最大连续亏损:
-87.87 EUR (6)
每月增长:
2.25%
年度预测:
27.29%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
80.49 EUR
最大值:
88.32 EUR (21.68%)
相对跌幅:
结余:
21.67% (88.29 EUR)
净值:
20.39% (104.71 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|36
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-8
|AUDCAD
|-28
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|0
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-4.9K
|AUDCAD
|-2K
|GBPUSD
|355
|NZDCAD
|1.5K
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|360
|EURCHF
|-204
|EURNZD
|53
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.53 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3.25 EUR
最大连续亏损: -87.87 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4582
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 107
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 7
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 4311
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 158
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.40 × 35
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
513
EUR
EUR
42
65%
100
65%
100%
0.98
-0.03
EUR
EUR
22%
1:30