404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

OnlyUJ
Büyüme
312%
Aboneler
21
Haftalar
77
İşlemler
462
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.44
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 821%
Aboneler
138
Haftalar
56
İşlemler
1680
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.99
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 258%
Aboneler
3
Haftalar
243
İşlemler
1485
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
TriumphCFD
Büyüme
1 248%
Aboneler
7
Haftalar
34
İşlemler
485
Kazanç
74%
Kâr faktörü
3.38
Maks. düşüş
11%
GoldenBug ICM
Büyüme
94%
Aboneler
15
Haftalar
72
İşlemler
474
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.53
Maks. düşüş
14%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
554%
Aboneler
21
Haftalar
134
İşlemler
1255
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 653%
Aboneler
79
Haftalar
218
İşlemler
5545
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 776%
Aboneler
3
Haftalar
162
İşlemler
651
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.16
Maks. düşüş
38%
BreakThrustPro V2
Büyüme
230%
Aboneler
16
Haftalar
64
İşlemler
575
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
22%
Daily Gold Sniper
Büyüme
714%
Aboneler
34
Haftalar
49
İşlemler
153
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2330 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.