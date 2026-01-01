信号部分
信号
404

很遗憾，在我们的数据库中没有找到此信号

您请求的信号可能已被删除。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个信号，连接它并使您的程序端自动复制交易。

选择新的信号

您可以检查其他MetaTrader 5 信号：

SwissBot Gold Guardian
成长
1 776%
订阅者
3
162
交易
651
赢利
78%
利润因子
3.16
最大 DD
38%
Daily Gold Sniper
成长
714%
订阅者
34
49
交易
153
赢利
95%
利润因子
2.14
最大 DD
34%
MSC Gold Invest Pro
成长
554%
订阅者
21
134
交易
1255
赢利
78%
利润因子
1.63
最大 DD
26%
MagicGW audcad L
成长
1 821%
订阅者
138
56
交易
1680
赢利
79%
利润因子
5.99
最大 DD
33%
TriumphCFD
成长
1 248%
订阅者
7
34
交易
485
赢利
74%
利润因子
3.38
最大 DD
11%
NoPain MT5
成长
1 653%
订阅者
79
218
交易
5545
赢利
63%
利润因子
1.68
最大 DD
21%
OnlyUJ
成长
312%
订阅者
21
77
交易
462
赢利
49%
利润因子
1.44
最大 DD
17%
GoldenBug ICM
成长
94%
订阅者
15
72
交易
474
赢利
49%
利润因子
1.53
最大 DD
14%
BreakThrustPro V2
成长
230%
订阅者
16
64
交易
575
赢利
58%
利润因子
1.45
最大 DD
22%
Deux ex machina
成长
5 258%
订阅者
3
243
交易
1485
赢利
75%
利润因子
1.86
最大 DD
26%

没有合适的信号？
订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。