SignaleKategorien
Signale
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

BreakThrustPro V2
Wachstum
230%
Abonnenten
16
Wochen
64
Trades
575
Win
58%
Profit-Faktor
1.45
Max. Rückgang
22%
TriumphCFD
Wachstum
1 248%
Abonnenten
7
Wochen
34
Trades
485
Win
74%
Profit-Faktor
3.38
Max. Rückgang
11%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 776%
Abonnenten
3
Wochen
162
Trades
651
Win
78%
Profit-Faktor
3.16
Max. Rückgang
38%
OnlyUJ
Wachstum
312%
Abonnenten
21
Wochen
77
Trades
462
Win
49%
Profit-Faktor
1.44
Max. Rückgang
17%
MSC Gold Invest Pro
Wachstum
554%
Abonnenten
21
Wochen
134
Trades
1255
Win
78%
Profit-Faktor
1.63
Max. Rückgang
26%
Daily Gold Sniper
Wachstum
714%
Abonnenten
34
Wochen
49
Trades
153
Win
95%
Profit-Faktor
2.14
Max. Rückgang
34%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 821%
Abonnenten
139
Wochen
56
Trades
1680
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
GoldenBug ICM
Wachstum
94%
Abonnenten
15
Wochen
72
Trades
474
Win
49%
Profit-Faktor
1.53
Max. Rückgang
14%
NoPain MT5
Wachstum
1 653%
Abonnenten
79
Wochen
218
Trades
5545
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
Deux ex machina
Wachstum
5 258%
Abonnenten
3
Wochen
243
Trades
1485
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2337 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.