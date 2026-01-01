К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных
Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:
- Прирост
- 94%
- Подписчики
- 15
- Недели
- 72
- Трейды
- 474
- Прибыльные
- 49%
- Профит фактор
- 1.53
- Макс. просадка
- 14%
- Прирост
- 1 821%
- Подписчики
- 139
- Недели
- 56
- Трейды
- 1680
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 5.99
- Макс. просадка
- 33%
- Прирост
- 714%
- Подписчики
- 34
- Недели
- 49
- Трейды
- 153
- Прибыльные
- 95%
- Профит фактор
- 2.14
- Макс. просадка
- 34%
- Прирост
- 312%
- Подписчики
- 21
- Недели
- 77
- Трейды
- 462
- Прибыльные
- 49%
- Профит фактор
- 1.44
- Макс. просадка
- 17%
- Прирост
- 230%
- Подписчики
- 16
- Недели
- 64
- Трейды
- 575
- Прибыльные
- 58%
- Профит фактор
- 1.45
- Макс. просадка
- 22%
- Прирост
- 1 248%
- Подписчики
- 7
- Недели
- 34
- Трейды
- 485
- Прибыльные
- 74%
- Профит фактор
- 3.38
- Макс. просадка
- 11%
- Прирост
- 1 776%
- Подписчики
- 3
- Недели
- 162
- Трейды
- 651
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 3.16
- Макс. просадка
- 38%
- Прирост
- 554%
- Подписчики
- 21
- Недели
- 134
- Трейды
- 1255
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 1.63
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 5 258%
- Подписчики
- 3
- Недели
- 243
- Трейды
- 1485
- Прибыльные
- 75%
- Профит фактор
- 1.86
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 1 653%
- Подписчики
- 79
- Недели
- 218
- Трейды
- 5545
- Прибыльные
- 63%
- Профит фактор
- 1.68
- Макс. просадка
- 21%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.